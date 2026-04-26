ಧೋನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡದಿರಲು ಕಾರಣವೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌! ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Chennai Super Kings playing XI: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಹಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಇನ್ನೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.

Written by - Chetana Narayan Devarmani | Last Updated : Apr 26, 2026, 01:52 PM IST
Chennai Super Kings playing XI: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಹಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಇನ್ನೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಧೋನಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಟವಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಧೋನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರೂ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ XI ಗೆ ಮರಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಆಟ ನೋಡಲು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದೂರವಿದ್ದಿದ್ದೇನೋ ಸರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಫಿಟ್‌ ಆದರೂ ತಂಡ ಸೇರದಿರಲು ಈ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕಾರಣವಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಲು ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಧೋನಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ XI ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಧೋನಿ ಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಧೋನಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ‌ ಪಂದ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಧೋನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಚೆನ್ನೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಧೋನಿ ಆಟ ನೋಡಲು ಕಾದು ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಧೋನಿ ಮರುಪ್ರವೇಶವು ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸರಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆ ಧೋನಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ರಿಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬದಲು ಅವರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ XI ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಧೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೋಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಧೋನಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚೇತರಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು. 

ಧೋನಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೈಕೆಲ್ ಹಸ್ಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಧೋನಿ 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್' ಆಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಹಿಡಿಯಲು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓಡುವಾಗ ಗಾಯವು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಏಕೈಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧೋನಿಯಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಮಣಿದು ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

Chetana Narayan Devarmani

