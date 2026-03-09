English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Coach Sahab smile looks great.. ಎಂದೂ ಮಾತನಾಡದ ಆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ನನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ MS ಧೋನಿ..

ಭಾರತ ತಂಡ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಧೋನಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 9, 2026, 06:18 PM IST
  • ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಧೋನಿ
  • ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಮಾತುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ
  • ಕೋಚ್‌ ಸಾಹೇಬ್‌ ನಗುವಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀದ್ದೀರಿ- MS ಧೋನಿ

Coach Sahab smile looks great.. ಎಂದೂ ಮಾತನಾಡದ ಆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ನನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ MS ಧೋನಿ..

Dhoni tells Gautam Gambhir that Coach Sahab smile looks great: ಒಂದು ತಂಡ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ವೈಮನಸ್ಸು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ‌ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು, ಭಾರತದ ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದು ಕೋಚ್‌ ಸಾಹೇಬ್‌ ನಗುವಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೆಡ್‌ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ‌ 96 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ನಗುವಿನ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುವ ಧೋನಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಂಡತಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಗರಂ.. ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ಮೈದಾನದ ಸ್ಟೇಜ್‌ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್!

ಕೋಚ್‌‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದೇ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ ಎಂ ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು, ಕೋಚ್‌ ಸಾಹೇಬ್‌ ನಿಮ್ಮ ನಗುವಿನಿಂದ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಗು ಎಂತವರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವೇರಿ ವೆಲ್‌ ಡನ್‌, ಎಂಜಾಯ್ ಯುವ ಆಟಗಾರರೇ.. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳದೇ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಎಂದು ಧೋನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರು ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಅನ್ನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು ಬೂಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಗಂಭೀರ್‌ಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ, ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ T20 ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಧೋನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಧೋನಿ ಎಂದರೆ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. Flag ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾ..?

