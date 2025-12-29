ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಜನವರಿ 11 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಸರಣಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ತಮ್ಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೂ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರು ಅಂತಹದ್ದೇನು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 22 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವುದು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಧೃವ್ ಜುರೇಲ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಬಿಗ್ ಮಸೇಜ್ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪರ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಧೃವ್ ಜುರೇಲ್ 101 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 15 ಮನಮೋಹಕ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 160 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಮೆಸೇಜ್ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
