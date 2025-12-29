English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಾಗಿ ಮೂವರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ.. ODI ಟೀಮ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದು ಯಾರು?

ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಾಗಿ ಮೂವರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ.. ODI ಟೀಮ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದು ಯಾರು?

ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 29, 2025, 07:38 PM IST
  • ಶತಕದ ಮೇಲೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರೋ ಯಂಗ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌
  • ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌
  • ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ರನ್ನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ

ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಾಗಿ ಮೂವರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ.. ODI ಟೀಮ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದು ಯಾರು?

ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಜನವರಿ 11 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಸರಣಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ ಸಯ್ಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ತಮ್ಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೂ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿರುವ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಅಂತಹದ್ದೇನು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 22 ರನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 70 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಸಯ್ಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವುದು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಶ್‌ ಇವರೇ!

ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಧೃವ್‌ ಜುರೇಲ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ‌ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಬಿಗ್ ಮಸೇಜ್‌ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪರ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಧೃವ್‌ ಜುರೇಲ್ 101 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 15 ಮನಮೋಹಕ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 160 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಮೆಸೇಜ್‌ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದು RCB ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತಾ.. ಕಾರಣ ಇದೆ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

