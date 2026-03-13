ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಹವಾ: ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಪಡೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲೂ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು 'ಧುರಂಧರ್' ಅಲೆ ಏಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾದಂತಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 2 ಟಿ20 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪೋಟಕ ಓಪನಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ಜನವರಿ 25ರ ವೇಳೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 100ರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಇಶಾನ್, ಕೇವಲ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಡಿಸಿದ 317 ರನ್ ಗಳು ಅವರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 28-ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು
ಏಪ್ರಿಲ್ 2-ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್-ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ಏಪ್ರಿಲ್ 5-ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್-ಹೈದರಾಬಾದ್
ಏಪ್ರಿಲ್ 11-ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್-ನ್ಯೂ ಚಂಡೀಗಢ
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ:
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ (ನಾಯಕ), ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ, ಸಲಿಲ್ ಅರೋರಾ, ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸೆ, ಶಿವಂಗ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರೆನ್ನಿಸ್ ಫುಲೆತ್ರಾ, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟನ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅನ್ಸಾರಿ, ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್, ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ್, ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್, ಓಂಕಾರ್ ತರ್ಮಲೆ, ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ, ಶಿವಂ ಮಾವಿ.
ಧುರಂಧರ್-2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ,ಸರಿಯಾಗಿ 9 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಈ 'ಧುರಂಧರ್' ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.