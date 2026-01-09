ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆವರು ಬರುವುದಂತು ಖಚಿತ. ಹಾಗೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿರೋ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಡೋದರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದಿನ ಮೊದಮೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತೂ ನಿಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಫೋಟೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಧವಿಧವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಿಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೋಟೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
