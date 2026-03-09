English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. Flag ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾ..?

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗೌರವ, ನಿಯಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 9, 2026, 03:55 PM IST
  • ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರು
  • ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ?
  • ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. Flag ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾ..?

Hardik Pandya and Mahieka Sharma, national flag: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿಮುಳುಗಿದರು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. 

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ರೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯತಮೆ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಬಾತಿ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕೈಕೈ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲು ಮೈದಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಸ್ಟೇಜ್‌ ಮೇಲೆಯೇ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಆದರು. ಈ ವೇಳೆಯೂ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೈ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಕಾ ಶರ್ಮಾ.. T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚುಂಬನ!

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆದರೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದು, ಸುಡುವುದು, ಹರಿದು ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವುದು 1971ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ತಡೆ ಆಕ್ಟ್‌ ಅಡಿ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಧ್ವಜಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಗದದ, ಬಟ್ಟೆಯ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಗಂಭೀರವಾದ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಂಡತಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಗರಂ.. ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ಮೈದಾನದ ಸ್ಟೇಜ್‌ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

