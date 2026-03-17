  • SRH ಅನ್ನು ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಾ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅದೊಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ದೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್‌ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 17, 2026, 05:42 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌
  • SRH ತಂಡವನ್ನು ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ?
  • ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ

camera icon8
Sunrisers Hyderabad and Rohit Sharma: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್‌ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, SRH ತಂಡವನ್ನು ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ SRH ಅನ್ನು ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಎಷ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಹೌದು, ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 112 ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿತ್‌ ಯಾವುದೇ ಐಪಿಎಲ್‌ ತಂಡ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Pakistan Airstrike Afghanistan: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌.. ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಯಂದಿರ ಆಕ್ರಂದನ, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಖಂಡನೆ!

ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡಕ್ಕೂ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2008 ಮತ್ತು 2010ರ ನಡುವೆ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಅವರು ಅಂದಿನ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮೂಲತಹ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ SRH ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಲೀಡ್ಸ್‌ ತಂಡಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಸನ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿ ಬರುತ್ತವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026; ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ.. SRHಗೆ ಬಡಿದ ಬರಸಿಡಿಲು!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

