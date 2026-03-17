Sunrisers Hyderabad and Rohit Sharma: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ಗಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, SRH ತಂಡವನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ SRH ಅನ್ನು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಎಷ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು, ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 112 ಇನ್ಸ್ಟಾ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಯಾವುದೇ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2008 ಮತ್ತು 2010ರ ನಡುವೆ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಅಂದಿನ ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೂಲತಹ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ SRH ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿ ಬರುತ್ತವೆ.
