Diego Maradona Biography: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು ಡಿಯಾಗೋ ಅರ್ಮಾಂಡೋ ಮರಡೋನಾ. ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಡ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್, ಅಸಾಧಾರಣ ಗೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕತ್ವ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಮರಡೋನಾ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ; ಅವರು ಒಂದು ಯುಗ. ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರನ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋರಾಟಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನ
ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾ ಅವರು 1960ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಬ್ಯೂನಸ್ ಐರಿಸ್ನ ಲಾನುಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವಿಲ್ಲಾ ಫಿಯೋರಿಟೊ ಎಂಬ ಬಡ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಯಿತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ದೊರೆಯಿತು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಚೆಂಡು ಅವರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಯಿತು. ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಮರಡೋನಾ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭ
ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಡೋನಾ ಅರ್ಜೆಂಟಿನೋಸ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಬೋಕಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು. ಅವರ ವೇಗ, ಡ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯುರೋಪಿನ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಯುರೋಪಿನ ಪಯಣ
1982ರಲ್ಲಿ ಮರಡೋನಾ ಸ್ಪೇನ್ನ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದರು. ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 1984ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ನಾಪೋಲಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಪೋಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮರಡೋನಾ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ನಾಪೋಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇಂದಿಗೂ ನಾಪೋಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಡೋನಾರನ್ನ ದೇವರಂತೆ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ನಾಪೋಲಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
1986ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ – ಮರಡೋನಾರ ಸುವರ್ಣಯುಗ
1986ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮರಡೋನಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಅವರು ತಂಡವನ್ನ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಗೋಲು ಕೈಯಿಂದ ತಾಗಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲು. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಅವರು "Hand of God" ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಧ್ಯ ಮೈದಾನದಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಐವರು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮೀರಿಸಿ ಗಳಿಸಿದ 2ನೇ ಗೋಲು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಗೋಲು ಇಂದಿಗೂ "Goal of the Century" ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಮರಡೋನಾರ ಆಟದ ಶೈಲಿ
ಮರಡೋನಾರ ವಿಶೇಷತೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಚೆಂಡಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಾಸ್, ಡ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್, ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಮತ್ತು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಎಡಗಾಲಿನ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಆಟದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು
ಮರಡೋನಾರ ಜೀವನ ಯಶಸ್ಸಿನಷ್ಟೇ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನ, ಡೋಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. 1991ರಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಅಮಾನತುಗೊಂಡರು. 1994ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಾದರೂ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ
ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮರಡೋನಾ ಹಲವು ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪಡೆದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಮರಡೋನಾರ ನಿಧನ
2020ರ ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಇಡೀ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕವೇ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸರ್ಕಾರ 3 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮರಡೋನಾರ ಪರಂಪರೆ
ಇಂದು ಮರಡೋನಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಆಟ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಮರಡೋನಾರನ್ನ ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಟವಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಮರಡೋನಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾ ಅವರ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ಸು, ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ.
ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಕಥೆ ಇಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. 1986ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯ, "Goal of the Century", ನಾಪೋಲಿಗೆ ನೀಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮರಡೋನಾ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯಾಗಿ, ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಮಾಂತ್ರಿಕನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.