Murali Vijay Married with Dinesh Karthik wife: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೆಲುವು, ಸೋಲು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆಯು ದುರಂತ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.
ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ನಿಕಿತಾ ವಂಜಾರಾ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದು 2007 ರ ವರ್ಷ, 21 ವರ್ಷದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ನಿಕಿತಾ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಿಕಿತಾ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಿಕಿತಾ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವರು. ನಿಕಿತಾ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಬ್ಬರ ಮನೆಯವರೂ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ನಿಕಿತಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು.
ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಖಿತಾ ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚವೂ ಯೋಚಿಸದೇ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುರುಳಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಿಕಿತಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೆ ಆಕಾಶವೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿತ್ತು.
2012 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನಿಕಿತಾ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಗುಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಂತರ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
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ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಆದರೆ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಕಾರಣದಿಂದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಈ ವಿಚ್ಛೇದನದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು.
2012ರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ವರ್ಷ ನಿಕಿತಾ ಮತ್ತು ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ವಿವಾಹವಾದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಿಕಿತಾ ದಂಪತಿಗೆ ಮಗ ಜನಿಸಿದನು. ನಿಕಿತಾ ದಿನೇಶ್ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದೀಪಿಕಾ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಾದರು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.