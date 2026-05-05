ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬೆಂಬಲವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Dinesh Karthik reveals Virat Kohli role: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಲು ನನಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಕೋಚ್ ಆಗಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಗೇರಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ (Batting Coach) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ (Mentor)ರಾದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು 2024 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಕೋಚ್ ಆಗುವ ಕುರಿತು, ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಟ್ ಅವರು, ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ, ಇಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಏಳರಲ್ಲಿ ಆರು ಅಥವಾ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದೇವು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಈಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗುವ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊ. ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಜೊತೆಯೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಮಲೋಲನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರು ನಾನು ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತೇನೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಸೀಸನ್ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಕೋಚ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಟ್ ಅವರು, ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ. ನೀನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀ ಬಿಟ್ಟರೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಎಂದೈನಿಸಿತು. ವಿರಾಟ್ ನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.