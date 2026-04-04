English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌.. ಕೇವಲ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್..!

T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿಯೇ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಬರೀ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 4, 2026, 10:31 PM IST
  • ಕೆಲವೇ ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ
  • ಈ ಹಿಂದೆ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

Trending Photos

camera icon10
Dipendra Singh Airee scored the fastest fifty: ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇಡೀ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು?. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌‌ ಅವರು ಕೇವಲ 12 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ವೊಬ್ಬ ಕೇವಲ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನೇಪಾಳದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಏರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಏರಿ, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ದೀಪೇಂದ್ರ, ಮಂಗೋಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.  

ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೀಪೇಂದ್ರ, 2007 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್-2007ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ದೀಪೇಂದ್ರ 520 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 

ಚೀನಾದ ಹ್ಯಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ನೇಪಾಳ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನೇಪಾಳ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 314 ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನೇಪಾಳ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 315 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಂಗೋಲಿಯಾಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ತಂಡ, 13.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 41 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026unbreakable cricket recordT20 Fastest FiftyT20 CricketDipendra Singh Airee

Trending News