ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.ಇದರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 18000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಬಹುತೇಕ ಆದಾಯವು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಪಿಎಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೆರ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೂ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಆದಾಯವು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2017-18 ರಿಂದ 2023-24 ರವರೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಆದಾಯವು 3.34 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2017-18 ರಲ್ಲಿ ₹ 2916.67 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆದಾಯವು ಈಗ 2025-26 ರಲ್ಲಿ ₹ 8963 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
2018-19ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹7,181.61 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, 2019-20ರಲ್ಲಿ ₹4,972.43 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು 2020-21ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದು ₹4,735.14 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2021-22ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆದಾಯ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ₹7,606.15 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. 2022-23ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ₹6,558.80 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ₹9,741.71 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ₹10,054 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ₹3,358 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ₹8,963 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಡುವ ವಿಧಾನವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.