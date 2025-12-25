ದೇಶಿಯ ಅಂಪೈರ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀಡುವ ವೇತನವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವೇತನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ಬಿಸಿಸಿಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಪೈರಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಸದ್ಯ 186 ಅಂಪೈರ್ ಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಈ ಅಂಪೈರ ಗಳ ವೇತನ ಎಷ್ಟು? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ರಷ್ಯಾ..! ಈ ನೌಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ, ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.ಈಗ, ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಜನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.ಇದರ ನಂತರ, ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಹ ಇವೆ.
ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು?
ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಗಳಿಕೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂಪೈರ್ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ.ಅದರಲ್ಲಿ ಎ+, ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಪ್ರಕಾರದ ಅಂಪೈರ್ ಗಲಿದ್ದಾರೆ.ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ A+ ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು, A ನಲ್ಲಿ 20, B ನಲ್ಲಿ 58 ಮತ್ತು C ನಲ್ಲಿ 99 ಅಂಪೈರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, A+ ಮತ್ತು A ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ₹40,000 ಒಂದೇ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. B ಮತ್ತು C ವಿಭಾಗಗಳ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ₹30,000 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಚಹಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ..! FSSAI ದಿಂದ ಹೊಸ ವಾಖ್ಯಾನ..!
ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು:
ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಈ ವರದಿಯು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ ₹40,000 ಏಕರೂಪದ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದೆ,