ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡೆ ಇದು. ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಆಟವು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬೇಸಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಇದರ ಹೆಸರು ಮಧ್ಯ ಡಚ್ ಪದ "ಕ್ರಿಕ್" ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ "ಕೋಲು". ಇದು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ್ನೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ ನಡುವೆ, ಕ್ರಿಕ್ ಎಂಬ ಪದದ ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಪದ ಭಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್' ಎಂದು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ನೇರ ಉಲ್ಲೇಖ 13 ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖವು 1598 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 1598 ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಆಟವನ್ನು 'ಕ್ರೆಕೆಟ್' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಪದದ ಆಧುನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಆಟದ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪವು ಆಧುನಿಕ ಹಾಕಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ನಂತೆಯೇ ಉದ್ದವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದರ ನಿಜವಾದ ಮೂಲವು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. 18 ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗದವರೆಗೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉರುಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು..
ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ತೋಳಿನ ಕೆಳಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.