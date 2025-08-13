English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಕ್ರಿಕೆಟ್‌ʼ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶೇ.99 ರಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ

origin of the word cricket: ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಇದರ ಹೆಸರು ಮಧ್ಯ ಡಚ್ ಪದ "ಕ್ರಿಕ್" ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ "ಕೋಲು". ಇದು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 13, 2025, 07:34 PM IST
    • ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು
    • ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡೆ ಇದು
    • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬೇಸಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ :ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ, ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ !ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
camera icon5
Shukradese
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ :ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ, ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಆರಂಭ !ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ
camera icon6
air india
ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ
ಈತನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon13
Who is Rajiv Mulchandani
ಈತನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ?
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ
camera icon9
Ragi Mudde
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ
ʼಕ್ರಿಕೆಟ್‌ʼ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶೇ.99 ರಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ

origin of the word cricket: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡೆ ಇದು. ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶುರುವಾದ ಈ ಆಟವು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬೇಸಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಪುರುಷರು ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗೋದ್ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಇದರ ಹೆಸರು ಮಧ್ಯ ಡಚ್ ಪದ "ಕ್ರಿಕ್" ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ "ಕೋಲು". ಇದು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ್ನೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ ನಡುವೆ, ಕ್ರಿಕ್ ಎಂಬ ಪದದ ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಪದ ಭಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್' ಎಂದು ಬಳಸಲಾಯಿತು. 

ಈ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ನೇರ ಉಲ್ಲೇಖ 13 ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖವು 1598 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 1598 ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಆಟವನ್ನು 'ಕ್ರೆಕೆಟ್' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಪದದ ಆಧುನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. 

ಈ ಆಟದ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪವು ಆಧುನಿಕ ಹಾಕಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ ಅದರ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಟಗಾರರು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್‌ನಂತೆಯೇ ಉದ್ದವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದರ ನಿಜವಾದ ಮೂಲವು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. 18 ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗದವರೆಗೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ನೆಲದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉರುಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರಾ...?

ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ತೋಳಿನ ಕೆಳಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

word cricket originatehow did cricket originatecricket Rules

Trending News