ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಬದಲಾಯಿಸದೆಯೇ 5G ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

No SIM swap required: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ಯ ​​ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು Vi ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 28, 2026, 07:32 PM IST
  • ಸದ್ಯ Vi ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ
  • ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಆದಾಗ್ಯೂ, 5G ಲಭ್ಯತೆಯು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

Vi 5G Upgrade: ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ (Vi) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5G ಸೇವೆಗಳ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ Vi 4G ಸಿಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸದೆಯೇ 5G ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.ಈಗ ಕಂಪನಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 4G ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಮ್ ಬದಲು ಮಾಡಲು ಅಂಗಡಿಗಾಗಿ ಹೋಗದೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ 5ಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು 5G ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.299 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಸಕ್ರಿಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ಸಹ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.ಈ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 5G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 5G ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ಬಳಕೆದಾರರು ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5G ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು.ನಂತರ, ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕವರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಫೋನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 5G ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸದ್ಯ Vi ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, 5G ಲಭ್ಯತೆಯು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ 5G ಮತ್ತು 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಬಳಕೆದಾರರು 5G ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ, ಫೋನ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5G ಯ ​​ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು Vi ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
 

Vi 5G UpgradeNo SIM swap requiredExisting Vi 4G SIMVi 5G rollout MumbaiAutomatic network switching

