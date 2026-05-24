Kavya Maran net worth 2026: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನ ಲೀಗ್ ಹಂತವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಹಿಂದೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅಂತಹ ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಬ್ಬರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್, ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದು, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಂದ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ಆದಾಯವು ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ, ಲಾಭಾಂಶ ಮತ್ತು ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಷೇರುಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 19,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಹಲು ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಜಿ-ವ್ಯಾಗನ್ನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ನಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಬೃಹತ್ ಲೈವ್ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ರಾಯಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಭಾವನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಗ್ರ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.
ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದದ ತಾರೆಗಳು. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
