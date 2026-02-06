ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ತಂತ್ರವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕಥೆಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಈ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ವೈಭವ್, ಕೇವಲ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಈಗ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ವೈಭವ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಜ್ಞರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಗೂಲಿಯಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಅವರು, ವೇಗಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಾರಾ ಶೈಲಿಯ ಪಾದಚಲನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೈ-ಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೈದಾನದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ 'ವಂಡರ್ ಬಾಯ್'
ವೈಭವ್ ಅವರ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ, 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ₹1.1 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಭೀತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸುಂದರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಾಲಕ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.