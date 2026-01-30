ನವದೆಹಲಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಧೀಡೀರ್ ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದೇಕೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಾರು? ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಂದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುವುದೆಷ್ಟು?
ಜಿಕ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾದ 2020 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ₹1.35 ಕೋಟಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಾರು?
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ $3.23 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ರೂ.27 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿಯು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ₹12 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಳಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.