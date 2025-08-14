ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿದ 3 ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Indian cricketers who played for Pakistan: ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. 1947 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಮತ್ತು ಈ ಅವಿಭಜಿತ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಒಂದೇ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಅಂತಹ ಮೂರು ಅಪರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಥೆಗಳ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗುಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್:
ವಿಭಜನೆಯ ಮೊದಲು 1946 ರಲ್ಲಿ ಗುಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ 1952 ರವರೆಗೆ ಎಂಟು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 11.06 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 166 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದೇಶೀಯ ತಾರೆ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಭಾರತ ಪಾಕ್ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಗುಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1956 ರಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಆ ಪಂದ್ಯವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಒಂಬತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ 205 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದರು, 118 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 33.81 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 5,614 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾರ್ದಾರ್:
ಭಾರತದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಾರ್ದಾರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1952 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ 23 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಸುಮಾರು 25 ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ 847 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು 21 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. 1958 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 927 ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು 21 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಕಾರ್ದಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಅಮೀರ್ ಇಲಾಹಿ:
ಸ್ಪಿನ್-ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಮೀರ್ ಇಲಾಹಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1947 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅವಧಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಮೀರ್ ಇಲಾಹಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1952 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆದರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕರ್ದಾರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 44 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು, ಎಲ್ಲವೂ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ, ಅವರ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 82 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಗಳಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಲಾಹಿ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ದಾಖಲೆಯು 125 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 25.77 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 513 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.