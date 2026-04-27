RCB ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ ₹17ಸಾವಿರ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಚ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Anushka sharma watch price: ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ, IPL ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ಐಪಿಎಲ್ ರನ್ಗಳ ಹಬ್ಬ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಆದರೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಗೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಭಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಪತಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಶೈಲಿಯು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಮದಾಯಕತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಬಿಳಿ ರಫಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸೆಜಾನ್ನೆ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಈ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ಲೇಸ್ ಕೆಲಸವಿದೆ. ವಿ-ನೆಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟಾಪ್ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅವರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೀಲಿ ಡೆನಿಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ನೋಡುಗರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಟದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರದೇ. ಅವರು ಈ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮುಖವು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಸರಳತೆ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ವಾಚ್
ಈ ಉಡುಪಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿಯಾರ. ಇದು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ 'ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಡಿ ಕಾರ್ಟಿಯರ್' ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 1980 ರ ದಶಕದ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಕೇವಲ ಗಡಿಯಾರವಲ್ಲ, ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಆಭರಣದಂತಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಳದಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಗಡಿಯಾರವು ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಬೆಲೆ ವಜ್ರದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅನುಷ್ಕಾ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಟಾಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ದುಬಾರಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ..ಅವರು ನ್ಯೂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಮತ್ತು ಸೈಡ್-ಪಾರ್ಟೆಡ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಗದ್ದಲವಿದ್ದರೂ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಶಾಂತ ನೋಟದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
