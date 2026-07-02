Dominos To Give Free Pizzas Worth 9,54,48,900: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾದಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ತಂಡದ ರೊನಾಲ್ಡೋ, ಎಂಬೆಪ್ಪೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಿಫಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ಆದತಂಹ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ
ಡೊಮಿನೊಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯದ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದರೆ ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಸುವುದಾಗಿ ಫಿಫಾ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ..
2026ರ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ನಡೆದ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32ನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (United States) ಮತ್ತು ಬೋಸ್ನಿಯಾ-ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ (Bosnia-Herzegovina) ನಡುವೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ 64ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ರೆಫರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಫೊಲೊರಿನ್ ಬಾಲೊಗುನ್ (Folarin Balogun) ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ (Red Card) ತೋರಿಸಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಬೋಸ್ನಿಯಾದ ತಾರಿಕ್ ಮುಹರೆಮೊವಿಕ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸವಾಲಿನನಲ್ಲಿ VAR ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಇದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೊಮಿನೊಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ($1 Million Worth of Emergency Pizzas) ಪಿಜ್ಜಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡೊಮಿನೊಸ್ ಕಂಪನಿ ಮೊದಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಲೋಗನ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಸದ್ಯ ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾ ವಿತರಣೆಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು. ಜೂನ್ 10ರ ಮೊದಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ 60,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎರಡು-ಟಾಪಿಂಗ್ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಜೂನ್ 10 ರಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಲಮಾನದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯ ಗಡುವಿನ ಮೊದಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ಒಳಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.