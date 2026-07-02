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FIFA World Cup; ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು.. 9.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಪಿಜ್ಜಾಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಉಚಿತ..

ಫಿಫಾ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ಉಚಿತ ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 02, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:44 PM IST
FIFA World Cup; ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು.. 9.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಪಿಜ್ಜಾಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಉಚಿತ..
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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