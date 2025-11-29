ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಕಟುಕರ ದೃಷ್ಟಿ.. ಹದಗೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!! ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಗಂಗೂಲಿ ಪತ್ನಿ ಡೋನಾ!

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಒಡಿಸ್ಸಿ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಡೋನಾ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕೈ ಯಾರದ್ದು ಎಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೋನಾ ಗಂಗೂಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ಮತ್ತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದವು. ಅದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದುಃಖಕರ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸೈಬರ್ ತಂಡವು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಕಳಂಕ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಡೋನಾ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ, ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, 2021 ರಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು ರಚಿಸಿ ತನ್ನ, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಪೇಜ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು.