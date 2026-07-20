/ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಪೇನ್..‌ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್‌ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಜುಲೈ 19) ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಗುರಿಯತ್ತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ.
2010ರಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪೇನ್ ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 16 ವರ್ಷಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗಳಿಸಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ 1-0 ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫಿಫಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿಯಾನಿ ಇನ್ಫಾಂಟಿನೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಜೇತ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ರೊಡ್ರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್:
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೊಡ್ರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ, ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಕ್ಷಣ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸ್ಪೇನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಇದೀಗ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿತರಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ..
President Donald J. Trump presents the World Cup Trophy to Spain, the 2026 @FIFAWorldCup Champions! 🏆 pic.twitter.com/SHsoBhYm1b
— The White House (@WhiteHouse) July 19, 2026
ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಪುರುಷರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್:
ಪ್ರಬಲ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪುರುಷರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2010 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು.
ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ:
ಸ್ಪೇನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದ 19 ವರ್ಷದ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ಗೆ ಇದು ಅವರ ಯುವ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
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