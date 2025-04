ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಂಪು-ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಝಗಮಗಿಸುವ ಈ ತಂಡ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ತಂಡವು 2025ರಲ್ಲಿ ತವರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಕತಾಳೀಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್) ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಮಣಿದರೆ, ಪುರುಷರ ತಂಡವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಐಪಿಎಲ್) ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸೋತಿತು.ಆ ಮೂಲಕ ಈಗ ತವರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನಗಾಥೆ..!

ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ತವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹದ ಕೇಂದ್ರವೂ ಹೌದು, ಸಣ್ಣದಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಚ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.ಆದರೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 21 ರಂದು ಹೋಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಂಡವು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹುಸಿಯಾಯಿತು.

ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ 2025: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲು

ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರು ಆಡಿತು. ಸ್ಮೃತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಾದರೂ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲಿಸ್ ಪೆರಿ 81 ರನ್‌ (11 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಆರ್‌ಸಿಬಿ 167/7 ಗಳಿಸಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ನೀಡಿದ 168 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 19.5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 170 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (50) ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಅವರ 42 ರನ್ ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.

