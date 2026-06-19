ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್: ಸೋಫಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026 ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ತನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪುರುಷರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡ ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 4-1 ಅಂತರದ ಪ್ರಬಲ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಷದ ಯುವ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಫೋಲಾರಿನ್ ಬಾಲೊಗುನ್ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಎರಡು (ಡಬಲ್) ಗೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಯುಎಸ್ ಸಾಕರ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
96 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರುಕಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊನಾಕೊದ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್, ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1930 ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟೆನೌಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹು-ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ USMNT ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಬಾಲೊಗುನ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಸಾಕರ್ನ 96 ವರ್ಷಗಳ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಅವರು ನೀಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆತಿಥೇಯ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ 7 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆಯ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಡ್ಯಾಮಿಯನ್ ಬೊಬಡಿಲ್ಲಾ ಅವರ ಗೋಳಿನ' ನೆರವಿನಿಂದ ಯುಎಸ್ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪುಲಿಸಿಕ್ ನೀಡಿದ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಬಾಲೊಗುನ್, 14 ಗಜಗಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ತಂಡದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು 2-0 ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.ಮಲಿಕ್ ಟಿಲ್ಮನ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಬಾಲೊಗುನ್, ಎದುರಾಳಿಗಳ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮೇಲಿನ ಎಡ ಮೂಲೆಗೆ ಗುಡುಗಿನಂತಹ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದರು. ಈ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಯುಎಸ್ 3-0 ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು.
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ವೆ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿತಾದರೂ, ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ನ ಜಿಯೋ ರೇನಾ ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 'ಟ್ರಿವೆಲಾ ಕರ್ಲ್' ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ 4-1 ಅಂತರದ ಭವ್ಯ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಬಾಲೊಗುನ್ ಅವರಿಗೆ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿಯಿತು.
ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೊವರೆಗೆ
ನೈಜೀರಿಯಾ ಮೂಲದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಾಲೊಗುನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ನೈಜೀರಿಯಾ ಪರ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು USMNT ಪರ 28 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ 'ನಂ. 9' ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 32 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗೆಲುವು ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಾಕರ್ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಆಳವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದೆ.ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ' ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಯುಎಸ್ ತಂಡ, ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.