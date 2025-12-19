ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಗ್ರೆಗ್ ಬಿಫಲ್ ಸಾವು..! ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತು..!

ನವದೆಹಲಿ:ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಚಾಲಕ ಗ್ರೆಗ್ ಬಿಫಲ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜನರು ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಪಘಾತವು ಈಗ ಇಡೀ ಅಮೇರಿಕದ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.ಗ್ರೆಗ್ ಬಿಫಲ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಕಮರ್ಸಿಯಲ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹವಾಮಾನವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಅಪಘಾತದ ವೇಳೆ ವಿಮಾನವು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಈ ಪೈಲಟ್ನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಕಳಪೆ ಗೋಚರತೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟಗಾರರು ವಿಮಾನವು ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಈ ದುರಂತದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
A winner on and off the race track.
Greg Biffle leaves a lasting impression on all of us. pic.twitter.com/vk68lgaY3t
— NASCAR (@NASCAR) December 19, 2025
NASCAR ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗ್ರೆಗ್ ಬೈಫಲ್
ಗ್ರೆಗ್ ಬೈಫಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರೇಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ NASCAR ನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ,ಅವರು 2000 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಸರಣಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು 2002 ರಲ್ಲಿ Xfinity ಸರಣಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು.ಈಗ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ NASCAR ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ.