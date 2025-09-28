ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷ ದಂಡ; 3 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ!!

Asia Cup 2025 Dubai Police guidelines: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದುಬೈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ದುಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಎಂಟು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ದುಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ:
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪಂದ್ಯದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಹಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಡಳಿತವು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
- ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಆಗಮಿಸಿ.
- ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ; ಮರುಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಸ್ಟೀವರ್ಡ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
- ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ
- ಪಟಾಕಿಗಳು, ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸುಡುವ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು.
- ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಯುಧಗಳು, ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾಧನಗಳು.
- ದೊಡ್ಡ ಛತ್ರಿಗಳು, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರೈಪಾಡ್ಗಳು, ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ.
- ಸಂಘಟಕರು ಅನುಮೋದಿಸದ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳು.
- ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳು, ಸ್ಕೇಟ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳು.
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗೀಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ.
