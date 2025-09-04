Rituraj Gaikwad Duleep Trophy: ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನ, ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 184 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾದರು.
ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ರಿತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದ್ವಿಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಿತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಿತುರಾಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ರಿತುರಾಜ್ 206 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 184 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 25 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ರಿತುರಾಜ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಬಲ್ಶೂಟರ್ ಆದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹಾರ್ವಿಕ್ ದೇಸಾಯಿ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದಾಗ ತಂಡವು 10 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಿತುರಾಜ್, ಆರ್ಯ ದೇಸಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 80+ ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆರ್ಯ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಔಟಾದರು, ಆದರೆ ರಿತುರಾಜ್ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತರು. ನಂತರ ರಿತುರಾಜ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 363 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ (65*) ಮತ್ತು ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕೂರ್ (24*) ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಋತುರಾಜ್ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್:
ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಅಲ್ಲ, 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 28, 2022 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 49 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಶಿವ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಆ ಓವರ್ನ 6 ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಶಿವ ಸಿಂಗ್ ನೋ-ಬಾಲ್ ಎಸೆದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿತ್ತು.