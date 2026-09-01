/ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ: ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!

Vaibhav Sooryavanshi : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು 132 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೋನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ದಾಖಲೆ ಧೂಳಿಪಟ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. 2022ರ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ತಮ್ಮ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ (22 ವರ್ಷ 316 ದಿನ) ಒಟ್ಟು 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡಗಳ ಸಮಬಲ
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೋನ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 266 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ತಂಡವು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ 92 ರನ್ಗಳ ಅಮೋಘ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನೆರವಿನಿಂದ 266 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು.
ಶಮಿ ಮತ್ತು ಮುಕೇಶ್ ದಾಳಿಗೆ ನಡುಗಿದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೋನ್
ದ್ವಿತೀಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (4 ವಿಕೆಟ್) ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ (3 ವಿಕೆಟ್) ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೋನ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 158 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಗೆಲುವಿನ ಸುಲಭ ಗುರಿಯತ್ತ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮುನ್ನಡೆ
159 ರನ್ಗಳ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 3 ಫೋರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಅವರ ಈ ನೆರವಿನಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ತಂಡವು 15 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 62 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 97 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇತ್ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಝೋನ್: ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಅಮನ್ ಮೊಖಡೆ, ಆರ್ಯನ್ ಜುಯಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕುನಾಲ್ ಚಾಂಡೇಲಾ, ಯಶ್ ರಾಥೋಡ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಸರಾಂಶ್ ಜೈನ್, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್, ಆರ್ಯನ್ ಪಾಂಡೆ.
ಈಸ್ಟ್ ಝೋನ್: ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ, ಸುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಘರಾಮಿ, ವಿರಾಟ್ ಸಿಂಗ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಖುರೈಶಿ, ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್, ಅಭಿಜಿತ್ ಕೆ ಸರ್ಕಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್.