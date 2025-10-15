English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌, ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Dwayne Bravo: ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 15, 2025, 06:12 PM IST
  • ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಬ್ರಾವೋ
  • ಬ್ರಾವೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ

Dwayne Bravo: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಆಟದ ಶೈಲಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್‌ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ ಅವರ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಿಜೆ ಬ್ರಾವೋ ಆಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಬ್ರಾವೋ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ..."- ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಲೈವ್‌ನಲ್ಲೇ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿ!! ಕಾರಣ ಏನು?

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಬ್ರಾವೋ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋಗೆ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಬ್ರಾವೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಚಾಹರ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಾವೋ ಅವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಸುಂದರ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ, ಬಾರ್ಬೇಡಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ ರೆಜಿನಾ ರಾಮ್‌ಜಿತ್ ಮತ್ತು ಖಿತಾ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೆಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ರೂಮರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಖಿತಾ ಗೊನ್ಜಾಲೆಸ್ ಬ್ರಾವೋ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗಾತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚೆಫ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಚೆಫ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಖಿತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾವೋ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾವೋ ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ, ಅವರು ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾವೋಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ, ಬ್ರಾವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 

Dwayne Bravo personal lifeDwayne Bravo Unmarried ChildrenKhita Gonzales BravoBravo Cricket RecordsDeepak Chahar Bravo Comment

