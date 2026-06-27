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ಇರಾನ್‌ ಭಯದಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್‌‌ ಸೇಫ್‌.. FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ Round of 32ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ!

2026ರ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವುದು. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 27, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:10 PM IST
ಇರಾನ್‌ ಭಯದಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್‌‌ ಸೇಫ್‌.. FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ Round of 32ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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