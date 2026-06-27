Egypt enters Round of 32, Iran loses chance: ಸಿಯಾಟಲ್ನ ಸಿಯಾಟಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಗ್ರೂಪ್ G ತಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ (Mohamed Salah) ನೇತೃತ್ವದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವು ಇರಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 1-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧವೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಮೊದಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಬರ್ ತಂಡದ ಪರ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡ 1-0 ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಸಂತಸದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುವಾಗಲೇ, ಇರಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಪಂದ್ಯದ 14 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತಂಡದ ವಿಂಗ್-ಬ್ಯಾಕ್ ರಾಮಿನ್ ರೆಜೈಯನ್ (Ramin Rezaeian) ರೆಝೇಯನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಕೌಂಟರ್-ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 1-1 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು.
ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಐಕಾನ್ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಎಡಗಾಲಿನ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಇರಾನ್ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು.
ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ರ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವುದು. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿನಿಶ್ ಎಂದರೆ ಗುಂಪು ಹಂತ. 1934ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16 ಅನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೂರ್ನಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಇದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಗುಂಪು ಹಂತವಿಲ್ಲದೆ ನೇರ ನಾಕೌಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನೇರವಾಗಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 32ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.