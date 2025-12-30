ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಾಗೂ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಎರಡೂ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಶಾಕ್ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬರ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಬಡಿದಿದೆ.
ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪೆರ್ರಿ ಆಡದ ಕಾರಣ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘರೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘರೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಾಧನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪೆರ್ರಿ, 2024ರಲ್ಲಿ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 347 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು.
ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಪೆರ್ರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಮಹಿಳಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಿದ್ದ ಅನ್ನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ನಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಕೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಅಲನಾ ಕಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದಿರುವುದು ಆಯಾ ಆಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
