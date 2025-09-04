English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

2ನೇ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟ! ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ED... ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೋಟೀಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?

Shikhar Dhawan ED notice: ಶಿಖರ್ ಧವನ್ 1xBet ಎಂಬ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 4, 2025, 04:42 PM IST
    • ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ
    • ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ಅನುಮೋದನೆ
    • ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ED ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Shikhar Dhawan ED notice: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಶಿಖರ್ ಧವನ್ 1xBet ಎಂಬ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವಂಚಿಸಿದ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿವೆ. 

ನಿಷೇಧಿತ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ, ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟರಾದ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ED ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

