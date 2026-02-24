English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಮಿಸ್‌ ಕನಸಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟ ಬ್ರಿಟಿಷರು.. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಯೇ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಬಾರಿಸಿ, ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ರೂಕ್‌..!

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೋಡಿದರೆ ಗೆಲುವು ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತು ಆಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿನ್‌ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 24, 2026, 11:48 PM IST
  • ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಜೊತೆಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ಬ್ರೂಕ್‌
  • ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಟೀಮ್‌
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಮಿಸ್‌ ಕನಸಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟ ಬ್ರಿಟಿಷರು.. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಯೇ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಬಾರಿಸಿ, ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ರೂಕ್‌..!

ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್‌ ಅವರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಶತಕದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಲಿ ಅಘಾ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೈಮ್‌ ಅಯೂಬ್‌ ಕೇವಲ 7 ರನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಕೂಡ 5 ರನ್‌ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ನಡೆದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಸಾಹಿಬ್‌ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 

England beat Pakistan to reach semi-finals: ಅನುಭವಿ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ 25, ಫಖರ್‌ ಜಮಾನ್‌ 25, ಸದಬ್‌ ಖಾನ್‌ 23 ರನ್‌ ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು 10 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ಕೂಡ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 165 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಓಪನರ್‌ ಫಿಲಿಪ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. 

ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ತಂದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಕಚ್ಚಿ ನಿಂತ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್‌, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಬ್ರೂಕ್‌ ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 19.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ  8 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 166 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಪಡೆಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 17 ಸಿಕ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ಇಡೀ T20 World Cup ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು..!

ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಗೆದ್ದರೂ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗೋವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆಮಿಸ್ ಕನಸು ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup Semi Finals ಕಷ್ಟ..ಕಷ್ಟ.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು..!

