‌T20 WC; ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್‌.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗಮಿಸಿವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 5, 2026, 10:45 PM IST
  • ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌
  • ಫೋಟೋ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು..?‌
  • ಗಾಯಗೊಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್‌

‌T20 WC; ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್‌.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖವೆಲ್ಲ ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮಗೆ ಆಗಿರುವ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಗಾಯ ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. 

ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಅವರ ಬಲಗಣ್ಣು, ಕೆನ್ನೆ ಹಾಗೂ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಗಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನ್‌‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಆಗಿರುವ ಗಾಯವನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮುಖವೇ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬಾಲ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup; ತನ್ನ ನೋವಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕಣ್ಣೀರು.. ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ ಅದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ!

ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಲ್‌ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್‌ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಅವರು ತಮಗಾಗಿರುವ ಗಾಯದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಶಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್‌ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 WC: ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಜುರಿ.. ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಭಾವುಕ!

