ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಘಾತ!! ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ತಂದೆ ನಿಧನ... ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆವರಿಸಿತು ಶೋಕದ ಛಾಯೆ!

Jos Buttler father passed away: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ದುರ್ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
33 ವರ್ಷದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 'ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಲೀಗ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓವಲ್ ಇನ್ವಿನ್ಸಿಬಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಟ್ಲರ್ ಕೆನ್ನಿಂಗ್ಟನ್ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಆರ್ಮ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಧರಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈವ್ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ಅವರ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 0 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು.