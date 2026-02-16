T20 World Cup; ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್.. Super 8 ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್..!‌

England enter Super 8s with win over Italy: ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಿಶು ಇಟಲಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಕೇವಲ 24 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಇಂದ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜೋಶ್ ಬಟ್ಲರ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದ 54 ರನ್ ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ಓಪನರ್ಸ್ ಕ್ರೀಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದರು. 105 ರನ್ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಾದ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಹಾಗೂ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇಟಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. 25 ರನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇಟಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಬ್ಬರ.. KL ರಾಹುಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮೀರಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ!
ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇವಲ 21 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಳಿಂದ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಆಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 203 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಇಟಲಿ ತಂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ವೇಗದ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಪನರ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಮೊಸ್ಕಾ 43, ಬೆನ್ ಮಾನೆಂಟಿ 60, ಗ್ರಾಂಟ್ ಸ್ಟಿವರ್ಟ್ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಟಲಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 178 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 24 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Semi Final; ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಡಬಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೆಂಚುರಿ.. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರನ್?