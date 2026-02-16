English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 World Cup; ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್.. Super 8 ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್..!‌

T20 World Cup; ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್.. Super 8 ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್..!‌

ಇಟಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ತಂಡವಾದರೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌, ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 16, 2026, 08:43 PM IST
  • ಚೊಚ್ಚಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ‌
  • ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌
  • ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೋಲೋಪ್ಪಿದ ಇಟಲಿ ತಂಡ

Trending Photos

DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಡಿಆರ್‌ 3% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ!
camera icon6
DA hike
DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಡಿಆರ್‌ 3% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ!
ನಿಜವಾಯ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌
camera icon6
Rashmika Vijay wedding
ನಿಜವಾಯ್ತು ಮದುವೆ ವದಂತಿ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ವೈರಲ್‌
Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌!ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌
camera icon9
Gold price
Gold rate: ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌!ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ Out of Syllabus.. ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಚಚ್ಚುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ; ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌!
camera icon6
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಉಸ್ಮಾನ್‌ ತಾರಿಕ್‌ Out of Syllabus.. ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಪಿನ್‌ಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಚಚ್ಚುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ; ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌!
T20 World Cup; ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್.. Super 8 ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮ್..!‌

England enter Super 8s with win over Italy: ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ವಿಲ್‌ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಅವರ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಶಿಶು ಇಟಲಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಕೇವಲ 24 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿ ಇಂದ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಸೂಪರ್‌ 8ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್‌ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌, ಜೋಶ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದ 54 ರನ್‌ ಒಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ಓಪನರ್ಸ್‌ ಕ್ರೀಸ್‌ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಬೌಲರ್ಸ್‌ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದರು. 105 ರನ್‌ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು. 

ಆದರೆ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳಾದ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಕರನ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಲ್‌ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇಟಲಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. 25 ರನ್‌ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಕರನ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇಟಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಲ್‌ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಬ್ಬರ.. KL ರಾಹುಲ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಮೀರಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ!

ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ವಿಲ್‌ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕೇವಲ 21 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಳಿಂದ ಹಾಫ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಆಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 203 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಇಟಲಿ ತಂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ವೇಗದ ರನ್‌ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಪನರ್‌ ಜಸ್ಟಿನ್‌ ಮೊಸ್ಕಾ 43, ಬೆನ್‌ ಮಾನೆಂಟಿ 60, ಗ್ರಾಂಟ್‌ ಸ್ಟಿವರ್ಟ್‌ 45 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಟಲಿ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 178 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗಿ 24 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Semi Final; ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೆಂಚುರಿ.. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರನ್‌?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Will Jacks maiden T20I fifty21 ball fifty for Will JacksENG vs ITAEngland enter Super 8sWill Jacks fifty

Trending News