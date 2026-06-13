England football team shoes:FIFA World Cup 2026 ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವೂ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಕಾನ್ಸಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೂ ಅಮೆರಿಕದ ಜನ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಫುಟ್ವಾಲ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಬುಧವಾದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1:30ಕ್ಕೆ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಟ್ಯಾಂಪಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೊದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ವಾಮ್ ಅಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹಲವಾರು ಜೋಡಿ ಆಟಗಾರರ ಬೂಟುಗಳು, ತರಬೇತಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಪಂದ್ಯದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳುವಾದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ತಂಡದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪೂರ್ವ-ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೆಲೆಯಿಂದ ಥಾಮಸ್ ಟುಚೆಲ್ ತಂಡವು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಸೌರಿಯ ಸ್ವೋಪ್ ಸಾಕರ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಬೂಟುಗಳು, ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾನ್ಸಾಸ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳತನವಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಡಲ್ಲಾಸನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ.
ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಂಪಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೊದಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ವಾಮ್ಅಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಆಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ತಂಡದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದು, ಟ್ರೆಂಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್-ಅರ್ನಾಲ್ಡ್, ಕೋಲ್ ಪಾಮರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಫೋಡೆನ್ರಂತಹವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಕೋಚ್ ತನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.