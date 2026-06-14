FIFA World Cup 2026: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ತರಬೇತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಬೂಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಳುವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳುವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹17 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತಂಡದ ತರಬೇತಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆಟಗಾರರ ಬೂಟುಗಳು, ತರಬೇತಿ ಸಾಧನಗಳು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಳುವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳುವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್, ಜೂಡ್ ಬೆಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೂಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕಳುವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಹೊರಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಡದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕರಣಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೂಟುಗಳು, ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಜರ್ಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಷ್ಟೇ ಕಳುವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಥಾಮಸ್ ಟುಚೆಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ, ತಂಡದ ತರಬೇತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇ ಕಳುವಾಗಿರುವುದು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಘಾನಾ ಮತ್ತು ಪನಾಮಾ ವಿರುದ್ಧದ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲಿದೆ. 1966ರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದರೂ, ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಈ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು, ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.