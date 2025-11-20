English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಜೋ ರೂಟ್..!

ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಜೋ ರೂಟ್..!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 20, 2025, 07:24 PM IST
  • ಜೋ ರೂಟ್ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅವರ 42 ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವಾಗಲಿದೆ
  • ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ
  • ಸದ್ಯ ಜೋ ರೂಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 158 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 51.29 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 13,543 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಜೋ ರೂಟ್..!
file photo

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಸರಣಿಯ ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‘ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌’ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದಲೇ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋ ರೂಟ್ ಮೂರು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜೋ ರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ 168 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 41 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಜೋ ರೂಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 158 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 39 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಜೋ ರೂಟ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿಲಿದ್ದಾರೆ.ಈ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋ ರೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು

1. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ಭಾರತ) - 51 ಶತಕಗಳು

2. ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) - 45 ಶತಕಗಳು

3. ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 41 ಶತಕಗಳು

4. ಜೋ ರೂಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 39 ಶತಕಗಳು

5. ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - 38 ಶತಕಗಳು

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 42ನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ಜೋ ರೂಟ್ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅವರ 42 ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವಾಗಲಿದೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಜೋ ರೂಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 158 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 51.29 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 13,543 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಲ್ಲಿ 39 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 66 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 262. ಜೋ ರೂಟ್ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರು ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.34 ವರ್ಷದ ರೂಟ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 15,921 ರನ್‌ಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಕೇವಲ 2,379 ರನ್‌ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದು ! ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳು

1. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ಭಾರತ) - 15,921 ರನ್‌ಗಳು

2. ಜೋ ರೂಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 13,543 ರನ್‌ಗಳು

3. ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 13,378 ರನ್‌ಗಳು

4. ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) - 13,289 ರನ್‌ಗಳು

5. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (ಭಾರತ) - 13,288 ರನ್‌ಗಳು

