ಹೋರಾಡಿ ಸೋತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌!.. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೋಚ್

T20 world cup: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಸ್ಪೆಲ್ ಹಾಗೂ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರ ರನೌಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದರೂ, ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕಲು ವಿಫಲರಾದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಳು ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ರನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: sanju samson: ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್!.. ರಣಭೇಟೆಗಾರನಾದ ಸಂಜು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಬುಮ್ರಾ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ರನೌಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಮಾರಕ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಶತಕ ವೀರ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರನ್ನು ರನೌಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ನಾವು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದೆವು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಕ್ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಮೆಕಲಮ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸತತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ರನೌಟ್ ಆದಾಗ ಪಂದ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಿರುಗಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಸೋಲು ಅಂತಿಮವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಪೆಲ್ ಅವರ ಸೋಲನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಎಂದು ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಆಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಕಲಮ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಅವರು ಎಂತಹ ಮಹಾನ್ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. 250 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಮ್ಮ ತಂಡವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತು ಎಂದು ಮೆಕಲಮ್ ಹೇಳಿದರು. ಸೋತರೂ, ತಮ್ಮ ತಂಡವು ತೋರಿಸಿದ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs ENG: ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಐವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೋತಿದ್ದು ಇವರಿಂದಲೇ!!