English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರವೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ..! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರವೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ..! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಮೊದಲು ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಆಸೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ.ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 27, 2025, 06:50 PM IST
  • ಪಂದ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು
  • ಎಂಸಿಜಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಭಾರೀ ಸೋಲು
  • 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹90 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ

Trending Photos

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! 30–34% ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ
camera icon6
8th Pay Commission
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌..! 30–34% ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೂಮ್ರಾ, ಜಡೇಜಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು?
camera icon5
ಬೂಮ್ರಾ, ಜಡೇಜಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು?
EPFO: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು UAN ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..!
camera icon5
Universal Account Number
EPFO: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು UAN ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..!
ಕೈಗೆಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಟಾಟಾ ಬೈಕ್..! ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
camera icon5
Tata Motors
ಕೈಗೆಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಟಾಟಾ ಬೈಕ್..! ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರವೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ..! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 3-1 ರ ಅಂತರದಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಣಿ ವಿಜಯದ ನಡುವೆಯೂ ಆಸೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲು ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಆಸೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ.ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.Image

ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (CA) £600 ಮಿಲಿಯನ್ ವರೆಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿನದಂದು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ (MCG) ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.Image

ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 94,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂಸಿಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು, ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 186,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.ಪಂದ್ಯದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ₹60 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $100 ಮಿಲಿಯನ್ USD) ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ:

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.ಹಿಂದಿನ ಪರ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವೂ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು, ಆದರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಡಳಿಯ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ₹30 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು ₹30 ಕೋಟಿ) ನಷ್ಟವಾಯಿತು.

About the Author
cricket australia lossaustralia vs england 4th testMelbourne Testcricket australia financial lossashes mcg test

Trending News