English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup 2025: ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದರೂ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಕಾರಣವೇನು?

2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9) ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಇಂದು ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 10, 2025, 02:05 PM IST
  • ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ
  • 2022ರ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತರಿಗೆ 2.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಿಗಲಿದೆ
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆದರೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ

Trending Photos

ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!
camera icon11
lucky birth date
ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಇವರೇ ನೋಡಿ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಒಡೆಯ!
camera icon9
Bigg Boss real owner
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಇವರೇ ನೋಡಿ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಒಡೆಯ!
ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಕಾಲ ! ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
camera icon6
GURU GOCHARA
ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಕಾಲ ! ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!!
camera icon7
Budhaditya Yoga
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!!
Asia Cup 2025: ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದರೂ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಕಾರಣವೇನು?

Add Zee News as a Preferred Source

Asia Cup Prize Money

: 2025ರ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9) ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ತಲಾ 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್‌-Aನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ‌ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ.ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪ್-Bನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Asia Cup 2025ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌ 11 ಪ್ರಕಟ..! ಯಾರು ಇನ್‌? ಯಾರು ಔಟ್‌?

ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವು ಪೂರ್ಣ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಸುಮಾರು 1.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. 

ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 79.66 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 53 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 39 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದವು. 2022ರ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ 2.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡವು 1.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Asia Cup 2025: ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ; ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು!

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ವಿತರಿಸುವ ಬದಲು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Asia CupIND vs UAETeam Indiaindian cricket teamAsia Cup Prize Money

Trending News