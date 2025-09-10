Asia Cup 2025: ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದರೂ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಕಾರಣವೇನು?

Asia Cup Prize Money
: 2025ರ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9) ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ತಲಾ 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್-Aನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ.ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪ್-Bನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸೇರಿವೆ.
ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ 2025ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವು ಪೂರ್ಣ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಸುಮಾರು 1.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 79.66 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 53 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು 39 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದವು. 2022ರ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ 2.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡವು 1.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 12.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ವಿತರಿಸುವ ಬದಲು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.