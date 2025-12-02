English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
IPL 2026 auction; ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ RCB ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌..!

ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಫಾಫ್‌ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್‌ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 2, 2025, 12:04 PM IST
IPL 2026 auction; ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ RCB ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌..!
ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಫಾಫ್‌ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಐಪಿಎಲ್‌)ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಫಾಫ್‌ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್‌ ಅವರು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌) ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಫಾಫ್‌ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್‌ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಫಾಫ್‌ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್‌, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸದೇ ಇರಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳು ಇವೆ. ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಬಾರಿ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ್ದ ಫಾಫ್‌ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್‌ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 202 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಈ ಸಲದ ಆಕ್ಷನ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಅವರು ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಫಾಫ್‌ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್‌ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್‌ 22 ರಂದು ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಫಾಫ್‌ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 2023ರ ವರೆಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏಳನೇ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದ ಮೊದಲನೇ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ 2025ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಜತ್‌ ಪಾಟೀದಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು.      
