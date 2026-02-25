English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2ನೇ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಹೆಂಡತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕು

ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಶಾಕ್.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 25, 2026, 04:20 PM IST
  • ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ
  • 2013 ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದ ಧವನ್‌, ಆಯೇಷಾ

2ನೇ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ಹೆಂಡತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕು

Sikhar dhawan vs ayesha mukherjee: ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಅವರು ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಫಿ ಶೈನ್‌ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೂ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಧವನ್‌ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ವಾಪಸ್‌ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ದೆಹಲಿಯ ಪಟಿಯಾಲ ಹೌಸ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಆಗಿದ್ದ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 5.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಇಬ್ಬರೂ 2013 ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 

ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯೇಷಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೋರ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ವೇಳೆ ಆದೇಶವು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಪಟಿಯಾಲ ಹೌಸ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.. ಯುವತಿಯಗೆ ಅ*ಚಾರ ಬೆದರಿಕೆ..!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಒಟ್ಟು 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಧೀಶ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಗರ್ಗ್‌ ಅವರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕುಟುಂಬ ಕಾನೂನು 1975 ಆಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ‌, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಔಟ್.. ಈ ಫೋಟೋಸ್ ನೀವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

