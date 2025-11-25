ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೋಚ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಗಂಭೀರ್‌?! ಗೌತಮ್‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಕ್‌...

Gautam Gambhir: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್-ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ನಕಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಚ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್ ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. "ನಾನು ಭಾರತ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಂತೆಯೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸರಣಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಂಭೀರ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 'ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಟಿಕ್' ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಇದು ಸೈಬರ್ಸ್ಟಾಕರ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
