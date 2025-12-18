ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಹೊರಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪತ್ನಿ! ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಕಿಂಗ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ..

Fact check: ಮುಂಬೈನ ಬೇಲಾಪುರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು, ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ.. ಮಹಿಳೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ರೇಖಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಲೀಂ ದುರಾನಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಲೀಂ ದುರಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದುರಾನಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ತನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್! ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಡಲು ರೇಖಾ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತೇ?
ರೇಖಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್ ಸಲೀಂ ದುರಾನಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅವರು ದುರಾನಿಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಈ ಮಹಿಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಖಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ದುರಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಅವರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿ, ಅವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ, ಅವರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದರು.. ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ಸಲೀಂ ದುರಾನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆಂದು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲೀಂ ದುರಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಲೀಂ ದುರಾನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2023 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು..