ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ Rolex Giraffe Watch ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Rohit Sharma watch worth Rs 3.5 crore: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಬೀಸುವಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್ ಅನ್ನು ದೋಚಲು ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಇದೀಗ ಮೂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾರಿನ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕೈಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೇ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಕಾರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಜಿರಾಫೆ (Rolex Giraffe Watch) ಮಾದರಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ಗೆ ಖದೀಮರು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 84 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 44.2 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 221 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
Rohit Sharma Fans tried to snatch his 3.25 Cr "Giraffe" watch from his wrist. And suddenly he close the mirror. pic.twitter.com/WhYQ3xq7Hj
— World Order (@KoinConsole1) May 9, 2026