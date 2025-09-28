India vs Pak final match: ಫೈನಲ್ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಇದೇ! ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನೀಡಿದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ‌ ನಿಜವಾದ್ರೆ..

India vs Pakistan: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಎದುರಾಳಿಗಳಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಅಂತಿಮ ಕದನ ಇಂದು ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ.. ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಐಸಿಸಿ!! "6-0" ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ... ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ!?
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಭವಿಷ್ಯ:
ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆಯೇ? ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ರಾಕೇಶ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಗೆಲುವು ಇವರದ್ದೇ!
ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮೇಷ ಲಗ್ನ ಜಾತಕವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಕೇತು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಬುಧ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಏಕಾದಶದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ, ಕೇತು ರಾಹುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪಂದ್ಯವು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬಹುದು. ಗುರು ಮಂಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ:
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಾನುವಾರದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಭಾರತ ಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಶಾ ಅಫ್ರಿದಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.